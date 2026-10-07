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Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото)
Наслідки удару по житлових будинках в Кременчуці
фото: vitalii_maletskyi

Місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення

Внаслідок масованої комбінованої російської атаки на Кременчук 7 жовтня значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхівок. Пошкоджено також приватні будинки та автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

За словами мера, наслідки сьогоднішньої атаки для житлової інфраструктури міста стали одними з найсерйозніших за час повномасштабної війни.

Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото) фото 1
фото: vitalii_maletskyi
Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото) фото 2
фото: vitalii_maletskyi

«Сьогодні Кременчук зазнав одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення», – повідомив Малецький.

Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото) фото 3
фото: vitalii_maletskyi
Російська атака на Кременчук. Мер міста розповів про масштаб руйнувань (фото) фото 4
фото: vitalii_maletskyi

Внаслідок масованого комбінованого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджено приватні будинки.

У житлових будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи. Крім того, внаслідок атаки понівечено автомобілі.

Наразі одним із головних завдань міської влади залишається допомога мешканцям, які постраждали через російський удар. На місцях працюють медики, міські та комунальні служби.

«Зараз наше головне завдання – допомога людям. Медики надають необхідну допомогу всім, хто її потребує. На місцях працюють усі міські та комунальні служби: фіксуємо пошкодження, допомагаємо мешканцям та ліквідовуємо наслідки атаки», – зазначив міський голова.

Малецький наголосив, що всі міські служби продовжують роботу, а мешканцям, які цього потребують, надаватимуть необхідну допомогу.

Усю подальшу офіційну інформацію про обставини та наслідки російського удару оприлюднюватиме Полтавська обласна військова адміністрація.

Раніше керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що вночі та вранці 7 жовтня російські війська завдали масованого удару по області ракетами та безпілотниками.

У Кременчуці було зафіксовано влучання у житловому районі. Спочатку обласна влада повідомила про пошкодження багатоквартирних будинків. На місцях ударів розпочали роботу екстрені служби, а інформація про постраждалих уточнювалася. Крім того, російські війська влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на низку регіонів України. Вибухи, зокрема, лунали у Києві та області, Дніпрі й Запоріжжі.

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Теги: окупанти росія Кременчук війна

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