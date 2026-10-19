Російські удари по суднах спричинили кризу перевезень у Чорному морі

Через посилення російських атак скоротилася кількість суден, які заходять до українських портів

Росія значно посилила атаки на торговельні судна у Чорному морі, намагаючись підірвати український аграрний експорт. Через збільшення кількості ударів скоротилося судноплавство, зросла вартість страхування, а небезпека поширилася ближче до кордонів держав Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання The Guardian.

За інформацією журналістів, протягом десяти днів у Чорному морі атак зазнали шість торговельних суден. Це свідчить про різке загострення морського протистояння, яке дедалі більше наближається до берегів країн НАТО.

Старший аналітик компанії Ambrey, яка спеціалізується на морському страхуванні та аналізі ризиків, Томас Алекса повідомив, що інтенсивність атак суттєво зросла з липня. Водночас основні цілі російських ударів залишилися незмінними: судна, залучені до торгівлі з Україною.

«Хоча атаки на торговельні судна у Чорному морі не є новим явищем, ми спостерігаємо ескалацію як за кількістю атак, так і за їхнім географічним охопленням… Намір Росії зрозумілий – підірвати експорт українського зерна та сільськогосподарської продукції», – зазначив Алекса.

Наслідки російських атак уже позначилися на міжнародному судноплавстві. За даними The Guardian, кількість суден, які заходять до українських портів, різко скоротилася. Водночас страхові тарифи зросли, а моряки та оператори дедалі менш охоче погоджуються працювати в Чорноморському басейні.

Причому ризики стосуються навіть тих суден, які безпосередньо не пов'язані з перевезенням українських вантажів. Окрему увагу британське видання звернуло на зростання кількості загиблих моряків. Від початку повномасштабного російського вторгнення у Чорному морі загинули понад 60 моряків, причому переважна більшість смертей припала на останній рік.

Журналісти також зазначають, що за півтора тижня в Чорному морі загинуло більше моряків, ніж американських військовослужбовців за весь період війни з Іраном.

Старший британський військовий радник, полковник Джобі Ріммер під час засідання ОБСЄ наголосив, що російські атаки створюють загрози не лише для судноплавства, а й для міжнародної продовольчої безпеки.

«Кожна атака підвищує ризик для екіпажів усіх національностей, збільшує вартість страхування та обмежує постачання продовольства тим, хто від нього залежить», – заявив Ріммер.

Особливе занепокоєння викликає наближення атак до кордонів держав НАТО. Як зазначає The Guardian, така ситуація створює додаткові виклики для Альянсу. У матеріалі розглядається можливість застосування постраждалими країнами Статті 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації союзників у разі виникнення загрози їхній безпеці.

Крім того, ескалація в Чорному морі посилює ризики глобальної продовольчої кризи, оскільки російські удари ускладнюють експорт української сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Румунія запропонувала створити спільне військове командування НАТО для захисту Чорного моря. Міністр оборони країни Раду Міруце обговорив відповідну ініціативу з болгарським колегою та запропонував підписати спільного листа до керівництва Альянсу на підтримку нової структури.