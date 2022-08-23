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Рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти вночі накрили «Ураганами» Дніпропетровщину: є загиблі (фото)
Понівечені десятки будинків та лінія електропередач
Валентин Резніченко/Telegram

У Червоногригорівській громаді без світла залишились до тисячі людей 

Ніч на Дніпропетровщині пройшла напружено. Рашисти чотири рази атакували область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

«Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому ударили «Ураганами». У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений», – йдеться в повідомленні.

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Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені шість будинків, газогін та водогін.

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до тисячі людей. Тут минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: війна в Україні Дніпропетровщина окупанти

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