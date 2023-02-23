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Розвідка зафіксувала рух техніки РФ у напрямку Чернігівщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка зафіксувала рух техніки РФ у напрямку Чернігівщини
фото ілюстративне

Окупанти одягнені у піксель, схожий на форму Збройних сил України

Російські загарбники, ймовірно, готують провокації до річниці повномасштабного наступу. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.

Розвідка зафіксувала рух техніки РФ у напрямку Чернігівщини фото 1

Раніше Росія заявляла, що Україна нібито готує провокації у невизнаному Придністров’ї.

Крім того, Повітряні сили повідомили, чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення. Також Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення.

До слова, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: окупанти Чернігівщина росія Україна війна

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