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Російський депутат назвав справжні цілі окупантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський депутат назвав справжні цілі окупантів (відео)
фото з відкритих джерел

Російське керівництво не соромиться казати, що хоче винищити мирні українські міста

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв, обвішаний медалями за нікому не відомі заслуги, проголосив справжні цілі російських заграбників у війні проти України. Відповідне відео поширили російські ЗМІ.

«Якщо ми беремо ціль, наприклад, одне місто, одна область...Її так треба вичистити, щоб там просто нічого не лишалося. Якщо ми говоримо про Київ... Так, це "мать городов русских"...Але якщо треба, щоб від Києва лишилися руїни і зверху на тих руїнах стояв наш прапор, я думаю, до цього треба прийти», – розповів про справжні наміри Гурулєв.

На його думку, «так усі й усюди воюють, чого заморочуватися...».

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: росія депутат руїни

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