Важкі бої на Донбасі та більше 20 поранених у Херсоні: яка ситуація в регіонах

Росіяни завдали масованого удару з РСЗВ по середмістю Херсона

Зранку агресор ударив по Нікопольщині з важкої артилерії

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли п'ятьох територіальних громад − Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської.

Внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Білогір'я, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степове, Комишуваха.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина

Зранку агресор ударив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада. Попередньо – без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.

Вчора росіяни знову тероризували Нікопольщину – від ворожих ударів страждали Мирівська, Марганецька громади та Нікополь. Ворог цілив з важкої артилерії. За вчорашній день випустив понад два десятки снарядів. Минулося без загибих та поранених.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове.

Внаслідок обстрілів смт Вільча Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Протягом дня під ворожим вогнем було і м. Вовчанськ. Окупанти обстрілювали житлові будинки у місті.

Внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено покриття футбольного поля, трибуну стадіону, дах дитячого павільйону та вікна дитсадка, п'ятиповерховий будинок. Вдень у смт. Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання у стіну житлового будинку приватного домоволодіння.

Також вчора внаслідок повторних обстрілів приватного житлового сектора у м. Куп’янськ, поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Куземівки і Діброви.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Діброви і Білогорівки. Загалом Лиманський напрямок залишається зосередженням контрударів ворога. За минулу добу росіяни здійснили там 445 артилерійських обстрілів.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку – обстріл з важкої артилерії села Ласточкіне, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець. До півночі тривали обстріли та активні бойові дії майже по всій лінії оборони в Очеретинській громаді. Найактивніші – в районі населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Невельське.

Минулої доби – обстріли Часовоярської громади. Місто Часів Яр у результаті обстрілів повністю залишилося без газу.

Впродовж доби – чотири обстріли з боку російських окупаційних військ населених пунктів Курахівської громади: три обстріли смт.Курахівка, один обстріл околиць м.Гірник. Поранених та загиблих немає. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Вночі – обстріли міст Мар'їнка і Красногорівка, в результаті яких зчинилися пожежі у приватних та багатоквартирних будинках. Ввечорі і вночі – масовані артобстріли Авдіївки.

На Донеччині за добу – один загиблий, один поранений цивільний.

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Миколаївщина

Вчора вдень ворог здійснив обстріл населеного пункту Очаківської громади. Одна людина зазнала важких поранень.

Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Російські війська завдали масованого удару з РСЗВ по середмістю Херсона. Уламки ворожих снарядів вбили п'ять мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення.

Поцілили снаряди й на територію автопарку – там поранені двоє людей. В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.

Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу - будівля пошкоджена, також обстріляли будівлю Херсонобленерго, є постраждалий. У місцях влучань палали гаражі та автівки. Поблизу площі Свободи уламок снаряду пошкодив автомобіль, внаслідок чого був поранений чоловік.

Наразі відомо, що за добу через обстріли армії РФ загинули п'ятеро людей, 21 людина поранена.

За інформацією ГШ ЗСУ, також під удар артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них – Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 62 особи.

Нагадаємо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.