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    Події в Україні

    Окупанти вдарили ракетами по Полтавщині

    Авіаналіт рашистів стався надвечір - Окупанти вдарили ракетами по Полтавщині
    Авіаналіт рашистів стався надвечір
    фото з відкритих джерел

    Обстріл здійснили з літака

    Увечері, 11 травня, ворог здійснив ракетний удар по Полтавському району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих», – написав він.

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    Нагадаємо, Полтавщина вже не вперше під вогнем окупантів. Раніше під час нічного обстрілу Полтавщини було зруйновано будівлі, одна людина загинула.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами по Полтавщині