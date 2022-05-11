Окупанти вдарили ракетами по Полтавщині

Обстріл здійснили з літака

Увечері, 11 травня, ворог здійснив ракетний удар по Полтавському району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих», – написав він.

Нагадаємо, Полтавщина вже не вперше під вогнем окупантів. Раніше під час нічного обстрілу Полтавщини було зруйновано будівлі, одна людина загинула.

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