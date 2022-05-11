Окупанти вдарили ракетами по Полтавщині
Авіаналіт рашистів стався надвечір
фото з відкритих джерел
Обстріл здійснили з літака
Увечері, 11 травня, ворог здійснив ракетний удар по Полтавському району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих», – написав він.
Нагадаємо, Полтавщина вже не вперше під вогнем окупантів. Раніше під час нічного обстрілу Полтавщини було зруйновано будівлі, одна людина загинула.
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