У Бєлгороді затримали хлопця, який хотів вступити в ЗСУ, а зарплату віддавати Україні

Чоловіка затримали, коли він йшов залізничними коліями у бік кордону з Україною

Суд Бєлгорода заарештував жителя Тюмені, який, за версією слідства, намагався перетнути кордон та вступити до лав тероборони України. Про це повідомляє «Медіазона».

Як зазначається, 20-річний хлопець працював в «Яндекс.Еде».

Про затримання «уродженця Салехарда, який хотів потрапити на Україну та воювати в лавах українських бойовиків» 19 квітня повідомили російські ЗМІ. Тоді ж журналісти опублікували відео із «затриманим чоловіком», якого звинуватили за статтею про приготування до участі в незаконному збройному формуванні на території іноземної держави.

«Я збирався піти на територію України з метою вступу до міжнародного легіону територіальної оборони України, оскільки я мав проблеми в матеріальному плані і я хотів заробити грошей. Більшу частину грошей я хотів віддати на відновлення інфраструктури України», - повідомив росіянин.

Телеграм-канал SHOT повідомив, що чоловіка затримали, коли він «з речами та сухпайком» йшов залізничними коліями у Бєлгороді у бік кордону з Україною. Перейшовши кордон, він нібито збирався потрапити до Харкова та вступити до «українського добровольчого батальйону».

Як раніше повідомлялося, біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горів об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.