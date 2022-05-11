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    У Бєлгороді затримали хлопця, який хотів вступити в ЗСУ, а зарплату віддавати Україні

    У Бєлгороді затримали хлопця, який хотів вступити в ЗСУ, а зарплату віддавати Україні
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка затримали, коли він йшов залізничними коліями у бік кордону з Україною

    Суд Бєлгорода заарештував жителя Тюмені, який, за версією слідства, намагався перетнути кордон та вступити до лав тероборони України. Про це повідомляє «Медіазона».

    Як зазначається, 20-річний хлопець працював в «Яндекс.Еде».

    Про затримання «уродженця Салехарда, який хотів потрапити на Україну та воювати в лавах українських бойовиків» 19 квітня повідомили російські ЗМІ. Тоді ж журналісти опублікували відео із «затриманим чоловіком», якого звинуватили за статтею про приготування до участі в незаконному збройному формуванні на території іноземної держави.

    «Я збирався піти на територію України з метою вступу до міжнародного легіону територіальної оборони України, оскільки я мав проблеми в матеріальному плані і я хотів заробити грошей. Більшу частину грошей я хотів віддати на відновлення інфраструктури України», - повідомив росіянин.

    Телеграм-канал SHOT повідомив, що чоловіка затримали, коли він «з речами та сухпайком» йшов залізничними коліями у Бєлгороді у бік кордону з Україною. Перейшовши кордон, він нібито збирався потрапити до Харкова та вступити до «українського добровольчого батальйону».

    Як раніше повідомлялося, біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горів об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді затримали хлопця, який хотів вступити в ЗСУ, а зарплату віддавати Україні