Коли закінчиться війна в Україні? Зеленський дав відповідь

Можливості завершення війни дипломатичним шляхом зменшуються кожного разу, коли РФ чинить страшні злочини щодо українців

Україна хоче повернути окуповані території, а також відстояти свободу й права людини, які намагається відібрати в українських громадян Росія. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл і медіа.

«Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Нам не потрібно зайвого, тому що за всім треба слідкувати, треба мати тільки своє. Ми хочемо повернути мир у нашу державу, на нашу землю», – сказав президент.

«Ми хочемо повернути свою землю, тому що з цим пов’язана наша історія, це повага до міжнародного права», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні Україна вимушена виборювати право на життя ціною життів своїх громадян.

«Коли ми повернемо все, що нам належить, ми закінчимо цю війну. Бажано, щоб Росія почула (нас вона не чує) таких людей, як ви, чула лідерів світу. Щоб її посадили за стіл перемовин, і щоб вона зрозуміла невідворотність покарання й велику помилковість своїх кроків», – сказав глава держави.

За його словами, будь-які переговори, зокрема й про мир, мають відбуватися шляхом діалогу, а не ультиматумів.

Водночас Зеленський зазначив, що можливості завершення війни дипломатичним шляхом зменшуються кожного разу, коли російські війська чинять страшні злочини щодо українців, як це сталося в Бучі та Маріуполі.

Нагадаємо, ЗСУ зірвали плани противника захопити шість міст України.