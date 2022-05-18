Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)

У результаті ворожого удару по Дніпру зруйновано два будинки

Одна ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури

Внаслідок ракетного удару по Дніпру 18 травня пошкоджено два приватних будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено два будинки», – написав він у Telegram.

Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

Як повідомлялося, 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що спрацювала система протиповітряної оборони.