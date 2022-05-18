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    Події в Україні

    Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)

    У результаті ворожого удару по Дніпру зруйновано два будинки - Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)
    У результаті ворожого удару по Дніпру зруйновано два будинки
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Одна ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури

    Внаслідок ракетного удару по Дніпру 18 травня пошкоджено два приватних будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено два будинки», – написав він у Telegram.

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    Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)
    Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)
    Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

    Як повідомлялося, 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що спрацювала система протиповітряної оборони.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпру: є руйнації і постраждалі (фото)