Мединський переконує, що у Москві краще знають, що треба українцям

Помічник російського диктатора Володимира Путіна, голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський відзначився низкою цинічних заяв на українську тематику. Зокрема, він наполягає, що це російські танки та бомби заважають українцям жити, а політика української влади суперечить справжнім інтересам українців. Путін устами Мединського звинувачує саме Київ, який три місяці поспіль обстрілюють ракетами, у бажанні... воювати. Про це помічник очільника Кремля заявив у середу на марафоні «Нові горизонти».

«Сьогодні, на жаль, політика київського режиму суперечить справжнім національним інтересам власної країни. Київ маніакально хоче воювати, воювати всупереч здоровому глузду, всупереч інтересам простих громадян України», – переконував аудиторію Мединський, чия країна 8-й рік поспіль намагається завоювати Україну.

Нагадаємо, 17 травня міністерство закордонних справ Росії заявило про припинення переговорного процесу з Україною, через те що Київ, за їх словами, фактично вийшов із перемовин. Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що відповіді від Києва на російський проєкт договору так і не надійшло.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив заяви російської сторони про припинення переговорного процесу між Україною та РФ. Росія, як заявив Подоляк, за 82 війни не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як думали в Кремлі спочатку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

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