Рашисти з території РФ сім разів обстріляли прикордонні райони України

РФ обстрілює прикордонні райони України з кулеметів, гранатометів, ствольної та реактивної артилерії

РФ близько години обстрілювала територію поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району

Росія не припиняє обстрілювати прикордонні території Сумщини та Чернігівщини.

Сьогодні, 18 травня, з території Росії відбулося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

«Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його рашисти вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини», – інформують прикордонники.

Внаслідок вказаних обстрілів втрат серед особового складу Держприкордонслужби немає.

Як повідомлялося, ситуація на кордоні з Росією в Сумській області неспокійна.

Росія посилює позиції своїх військ у прикордонних районах Брянської, Курської, Бєлгородської та Воронезької областей.