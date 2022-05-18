У Дніпрі через ракетну атаку рашистів постраждали троє людей

У всіх постраждалих осколкові поранення, вони у лікарні

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждали троє людей. Про це довідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Уточнена інформація по сьогоднішнім «прильотам». Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік", - написав Резніченко.

У всіх постраждалих осколкові поранення. Вони у лікарні.

Додамо, що сьогодні у Дніпрі спрацювала протиповітряна оборона - вона збила одну з двох ракет, випущених росіянами. Уламки впали на приватне подвір'я. Пошкоджено два будинки.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, окрім Дніпра рашисти знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета була випущена з акваторії Чорного моря.