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    Події в Україні

    У Дніпрі через ракетну атаку рашистів постраждали троє людей

    Уламки рашистської ракети пошкодили житловий будинок у Дніпрі - У Дніпрі через ракетну атаку рашистів постраждали троє людей
    Уламки рашистської ракети пошкодили житловий будинок у Дніпрі
    Валентин Резніченко

    У всіх постраждалих осколкові поранення, вони у лікарні

    У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки постраждали троє людей. Про це довідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

    "Уточнена інформація по сьогоднішнім «прильотам». Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік", - написав Резніченко.

    У всіх постраждалих осколкові поранення. Вони у лікарні.

    Додамо, що сьогодні у Дніпрі спрацювала протиповітряна оборона - вона збила одну з двох ракет, випущених росіянами. Уламки впали на приватне подвір'я. Пошкоджено два будинки.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, окрім Дніпра рашисти знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета була випущена з акваторії Чорного моря.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі через ракетну атаку рашистів постраждали троє людей