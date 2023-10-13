SpaceX запустить супутниковий зв'язок Starlink для смартфонів

Нова послуга буде працювати скрізь, де можна побачити небо

SpaceX оголосив про запуск у 2024 році на мобільних пристроях своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме зв'язок для смартфонів через супутник. Нова функція працюватиме з існуючими телефонами високошвидкісного мобільного інтернету «скрізь, де видно небо», пише видання The Verge.

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Зазначається, що у 2024 році нова послуга буде обмежена текстовими повідомленнями, але вже у 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також можливість передавати файли.

«Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де можна побачити небо. Жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно», – йдеться у повідомленні.

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Супутники Starlink із функцією Direct to Cell забезпечать повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду вебсторінок. В компанії розповіли, що вони оснащені вдосконаленим модемом eNodeB, який діє як вежа мобільного зв’язку в космосі, дозволяючи мережеву інтеграцію, подібну до стандартного роумінг-партнера.

Нагадаємо, голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко розповів, скільки Україна платить за використання супутникового інтернету Starlink та чи можна його чимось замінити. Він підкреслив, що волонтери та меценати щомісяця витрачають близько 10 млн доларів на функціонування супутникового інтернету від Starlink.