Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі

Відповідні комунікації отримають лікарні та школи

Уряд Польщі надав Україні ще 5 тис. Starlink, комплекси, які надають доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як зазначається, це безперебійний зв’язок для прифронтових територій. Лікарні й школи отримають відповідні комунікації. Обʼєкти критичної інфраструктури забезпечать відповідними терміналами.

«В Україні функціонує близько 47 тис. Starlink, які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними партнерами та донорами. Польща відправила найбільше терміналів – 19,5 тис», – зазначив Федоров.

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Міністр висловив вдячність уряду та Міністерству цифровізації Польщі. Він також відзначив потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні Національного інституту комунікацій.

Нагадаємо, станом на вересень в Україні нараховувалося близько 140-150 тис. терміналів Starlink. З них приблизно 45 тис. Україні передали міжнародні партнери як допомогу, а решту придбали волонтери та меценати, які також покривають абонентську плату.