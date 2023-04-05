Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося до 15 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв. Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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За його словами, на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку корабельне угруповання ворога збільшилося до 15 одиниць.

«Аж шість ракетоносіїв, два з яких – підводні. Це може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару», – наголосив речник «Півдня».

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Уточнюється, що при максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет.

«І хоча цілком ймовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно», – закликав Назаров.

Також він додав, що в пошуках способів тиску на мирне населення та уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських новин, росіяни можуть здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.