Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Збільшення корабельного угруповання росіян може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося до 15 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв. Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, на тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку корабельне угруповання ворога збільшилося до 15 одиниць.

«Аж шість ракетоносіїв, два з яких – підводні. Це може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару», – наголосив речник «Півдня».

Уточнюється, що при максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет.

«І хоча цілком ймовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно», – закликав Назаров.

Також він додав, що в пошуках способів тиску на мирне населення та уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських новин, росіяни можуть здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: окупанти ракета корабель Чорне море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Південь» заявив про активність ворожих кораблів у Севастополі
«Південь» заявив про активність ворожих кораблів у Севастополі
3 квiтня, 08:24
Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)
Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)
31 березня, 16:02
Заважають збирати розвіддані: США змінюють маршрути польотів дронів над Чорним морем
Заважають збирати розвіддані: США змінюють маршрути польотів дронів над Чорним морем
28 березня, 18:41

Події в Україні

Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»
Озброєння від США та санкції від ЄС: Зеленський розповів про нові досягнення на дипломатичному фронті
Озброєння від США та санкції від ЄС: Зеленський розповів про нові досягнення на дипломатичному фронті
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
92K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
81K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
39K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
34K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
30K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту