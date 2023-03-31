Обстріл Запоріжжя: рятувальники вивільнили жінку та дитину з пошкодженого будинку

У результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, які перешкоджали вихід жінці з дитиною

31 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Унаслідок вибухової хвилі в одному із житлових будинків застрягли жінка з однорічною дитиною. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Унаслідок обстрілу частково пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражі з автомобілями в середині без подальшого горіння у одному із районів міста. За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували каретами швидких, загиблих немає.

«У результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих», – йдеться у повідомленні.

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Після огляду лікарями швидкої врятовані відмовилися від госпіталізації. На місці події працювали психологи ДСНС, 18 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники обстріляли населений пункт Запорізькій області, внаслідок чого сталися пожежі. Також окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені.

Раніше, на світанку, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.

Триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.