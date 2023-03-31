Історія про дівчинку та малюнок. У Росії повернулися сталінські часи

Репресивна машина в РФ працює на повну

Для тих, хто досі думав, що російсько-українсько війна це «війна Путіна», історія в Тульській області стала навіть не холодним, а не льодяним душем.

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Дівчинка 13 років робить малюнок, на якому написано «ні війні». Нічого більше. Вчителька доносить директору, директор у поліцію. Батька, який є єдиним для неї членом родини, заарештували і звинувачують в дискредитації російської армії та засуджують на два роки, дівчинку хочуть віддати в прихисток. Батько біжить, але його схопили у Мінську в результаті спільної операції Білорусі та РФ.

13-ти річна дівчинка Маша Москальова на уроці образотворчого мистецтва намалювала малюнок, на якому було зображено прапор Росії та України, а також був напис «Ні війні» фото: ovdinfo.org

Ця історія – дзеркало життя сьогоднішньої Росії. Доноси там стали такими ж рутинними, як за Сталіна.

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Люди не відчувають, що стають моральними виродками – це їхня нормальність. Вони позбавлені емпатії та співчуття, а для чого вони їм?

Репресивна машина працює на повну. Цю історію, як й інші такі самі, слід розповідати як нашим друзям, так і тим, хто намагається «пропетляти». Вони досі часто кажуть, що не сприймають «колективне покарання» – в юридичному сенсі можливо це і правильно. Але російське населення не просте хворе на жорстокість та відсутність емпатії – це його звичайний стан. І виключення з цього правила тільки його підтверджують. Люди, які є матеріалом та засобом, з цим згодні, більш того, для них це ОК, вони не уявляють собі іншого життя, а точніше сказати існування.

І врешті-решт це ще один доказ, що поки що інших опцій, крім перезавантаження РФ або її стратегічного стримування, у цивілізованого світу немає.