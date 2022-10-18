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Росія заявила про неможливість демілітаризації ЗАЕС: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія заявила про неможливість демілітаризації ЗАЕС: названо причину
Охороняти ЗАЕС продовжать підрозділи Росгвардії
фото: Getty Images

ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для наступу ЗСУ

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає за неможливе. Про це заявив заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, повідомляє Комерсантъ.

«Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчинення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу збройних сил України», – заявив Воронцов.

За його словами, ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для наступу ЗСУ. Він додав, що охороняти ЗАЕС продовжать підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

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Теги: війна Запорізька АЕС росія ООН Україна

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