Головне за ніч: обстріли Запоріжжя та нова допомога від США

Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги

Пропонуємо вам головні новини ночі 15 жовтня, які ви могли проспати.

Обстріли Запоріжжя

Російські загарбники вночі, 15 жовтня, обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За інформацією секретаря на місці прильоту сталася пожежа.

«Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Також ворог повторно обстріляв місто на світанку. Повітряна тривога була оголошена у Запоріжжі о 5:31. Після цього у місті прогриміла серія вибухів.

У Telegram-каналах повідомляється, що обстріл Запоріжжя вівся з тимчасово окупованого Токмака та околиць.

Втрати ворога на півдні

Українська авіація завдала 13 ударів у відповідь, в тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу

Підтверджені втрати противника складають 18 загарбників, дві самохідні гаубиці «Мста-С», дві реактивні системи залпового вогню «Град», самохідну гармату 203 калібру «Піон», чотири одиниці авто-бронетехніки, склад із боєприпасами у Бериславському районі.

Пошкоджено ще три самохідні гаубиці «Мста-С», «Град», крупнокаліберну гармату «Гіацинт-Б», танк та іншу броньовану техніку.

Новий пакет допомоги від США

15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.

За інформацією Пентагону, підтримка на суму $725 мільйонів включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5000 одиниць протитанкової зброї;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Медичне приладдя.

Патріотичний рекорд у Чернігові

У Чернігові в День захисників і захисниць та свято Покрови розгорнули найбільший в’язаний стяг України.

Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували в Чернігові новий рекорд – «найбільший в’язаний прапор». Він має розміри 30,2 на 20,2 метра та важить 200 кг. Над прапором працювали близько 350 майстринь із різних регіонів України, а також українки за кордоном упродовж чотирьох місяців.