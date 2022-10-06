Окупанти атакували Запоріжжя ракетами: перші деталі

У результаті ракетного удару по Запоріжжю є постраждалі

У ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, горять будинки.

Є постраждалі. Їх точна кількість ще невідома.

На місці подій вже працюють рятувальники.

«Дії ворога непередбачувані. Ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів. Бережіть один одного. Потрібна максимальна обережність», - закликав Старух мешканців Запоріжжя та області.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.