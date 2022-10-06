Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів

Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках

У Запоріжжі в результаті ракетного удару зазнали значних руйнувань житлові будинки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі», – написав він у Telegram.

Старух повідомив, що рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, горять будинки.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.