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Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів
На місці прильотів снарядів виникли пожежі
фото ілюстративне

Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках

У Запоріжжі в результаті ракетного удару зазнали значних руйнувань житлові будинки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі», – написав він у Telegram.

Старух повідомив, що рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, горять будинки.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.

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Теги: окупанти обстріл війна росія Запоріжжя

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