Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках
У Запоріжжі в результаті ракетного удару зазнали значних руйнувань житлові будинки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі», – написав він у Telegram.
Старух повідомив, що рятувальники вже дістають людей з-під завалів.
Як відомо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, горять будинки.
Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.
Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.
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