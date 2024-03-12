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Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ
Очільник України відзначив підрозділи та воїнів прикордонних військ, які проявили себе останніми тижнями й місяцями
фото: скріншот

Зеленський: «Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії»

Президент України Володимир Зеленський 12 березня погодив подальші кроки розвитку ДПСУ, які передбачають збільшення чисельність прикордонних військ, у тому числі в розрахунку на довготривалий захист кордонів після війни. Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.

«Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші урядовці. Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ. Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни», – розповів Зеленський.

Очільник України також відзначив підрозділи та воїнів прикордонних військ, які проявили себе останніми тижнями й місяцями.

Президент висловив вдячність прикордонникам Сумського загону, які протидіють російським диверсантам, зокрема, сержантам Артему Педорі та Олександру Пороскуну. А також Чернігівському прикордонному загону: майстер-сержанту Сергію Хоменку, старшому сержанту Сергію Швецю, Харківському прикордонному загону: старшому солдату Валеху Зарбалієву та головному сержанту Андрію Сизонову за знищення російської техніки та очищення від російських мін, воїнам прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади «Помста» та «Сталевий кордон», а також воїнам спеціального підрозділу ДОЗОР.

Зокрема Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ стосовно основних питань безпеки всередині нашої держави, зокрема й щодо роботи ДСНС в розмінуванні, а також доповідь щодо українських ресурсних галузей та енергетики.

«Йдемо хорошими кроками. Різні активи, які десятиліттями не працювали на нашу державу, зараз дають необхідні результати для бюджету. А це дає всім у нашій державі більше сили», – підсумував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна завдаватиме російським окупантам втрат у відповідь на сьогоднішній обстріл багатоповерхівки Кривого Рогу, внаслідок якого загинули та постраждали мирні жителі. 

Теги: Денис Шмигаль кордон Україна Володимир Зеленський незалежність обстріл міністр

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