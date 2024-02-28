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Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки
Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста
фото: скріншот з відео

Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ

Третя штурмова бригада вибила російські війська з Красногорівки на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Як зазначила пресслужба, напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

«За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми». Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба Третьої штурмової наголосила, що станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

До слова, триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна Донеччина ЗСУ окупанти

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