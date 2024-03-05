Окупанти купують голоси пенсіонерів на «виборах президента» Росії

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує «гуманітарну допомогу» за заповнення виборчого бюлетеня

Окупанти обіцяють пенсіонерам гроші за голосування на псевдовиборах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що за участь у «виборах президента РФ» окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів.

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує «гуманітарну допомогу», але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності російського паспорта.

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Як повідомляє ЦНС, такі дії спрямовані на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію.

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії.

Як повідомлялося, на тимчасово окуповані території України росіяни вже завезли понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців.

До слова, напередодні «виборів президента РФ» так звані «члени виборчих комісій» робили обхід людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Вони збирали інформацію та агітували за участь у російських президентських «виборах».