Одеса: в обіймах загинули ще одна мама з немовлям

Ворожа атака на Одесу забрала життя десяти людей

Кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку…», – написав глава регіону.

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного немовляти і його мами фото: ДСНС

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного немовляти і його мами фото: ДСНС

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного немовляти і його мами фото: ДСНС

«Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…», – кажуть надзвичайники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники продовжують розбирати завал на місці ворожого удару, додав Кіпер.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.