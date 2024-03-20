У Херсоні пролунали вибухи: є влучання

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації також у прифронтових районах на сході держави

Мешканців просять триматися подалі від вікон

У ніч на 20 березня у Херсоні пролунали вибухи. Зафіксовано влучання. Про це написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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«Прильоти у центральній частині Херсона, тримайтеся якомога далі від вікон!», – закликав він.

Крім того, Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про активність ворожої тактичної авіації та загрозу повітряних ударів у прифронтових районах на сході держави.

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Нагадаємо, 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Тоді вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як повідомлялося, окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.