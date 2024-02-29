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Обстріл Дніпропетровщини, 250 ударів по Запорізькій області: ситуація в регіонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини, 250 ударів по Запорізькій області: ситуація в регіонах
Окупанти пошкодили 17 приватних будинків та 11 господарських споруд на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Окупанти масовано обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Вночі ворог атакував Миргородський район. Влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає. Чернігівщина: за добу – 11 обстрілів (78 вибухів). Ворог із мінометів, РСЗВ, артилерії обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Також зафіксовано 2 постріли із ПТУР. У прикордонному селі Новгород-Сіверського району пошкоджено лінію електропередач та вежу зв'язку.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 250 ударів по дев'ятьох населених пунктах області. Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине. 185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Дніпропетровщина

17 приватних будинків та 11 господарських споруд. Інфраструктурний об’єкт й лінії електропередач. Комбайн і легкові авто. Все це ворог понівечив на Нікопольщині вчора вдень. Через російський терор загинула людина. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 12 атак на район протягом дня. Ніч – тихо Харківщина: артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів

Харківщина

Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін. Сьогодні вночі у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Вчора росіяни випустили авіабомби по недіючому вокзалі в смт Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога. Також вчора – ворожий обстріл м. Вовчанськ, влучання за межами н.п. Внаслідок обстрілу горіла трава. Без постраждалих. Пошкоджено два приватні будинки. В м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули дві людини (чоловіки 39 та 58 років). Отримали травми п'ять осіб (3 жінки та два чоловіки).

Луганщина

З бомбардувальників завдані удари по Новоєгорівці, Макіївці, Білогорівці. З мінометів та артилерії – по Невському і Білогорівці. В районі останньої росіяни знов намагалися атакувати. За добу противник здійснив 137 обстрілів (524 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 18 населених пунктів: Покровськ, смт Очеретине, с. Желанне, с. Новоселівка Перша, с. Сокіл, с. Соловйове, Курахове, с. Катеринівка, с. Степанівка, с. Богоявленка, с. Пискунівка, Часів Яр, Сіверськ, с. Переїзне, с. Нова Полтавка, с. Русин Яр, с. Озерне. Пошкоджено об’єктів 31 житловий будинок (з них 16 – багатоквартирні), школа, будівля університету, будівля ГУНП, будівля Укртелекому, будівля військової адміністрації, ділянка підземної теплотраси, будівля ДК ШУ «Покровське», приміщення «Ощадбанку», сім цивільних автомобілів, адмінбудівля ДСНС, складське приміщення, будівля «Навчально виховного комплексу», приміщення підприємства, шість службових автомобілів, ЛЕП. На Донеччині за добу: 2 загиблих та 4 поранених Миколаївщина: вчора ворог обстрілював артилерією акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Минулої доби противник обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та місто Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, пошкоджено гаражний бокс. Внаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки. До лікарні звернувся чоловік, який напередодні потрапив під ворожий обстріл у Качкарівці. 26-річний місцевий житель отримав поранення 27 лютого ввечері внаслідок скидання з російського дрона вибухового предмета. Потерпілому надається медична допомога. Надвечір 28 лютого ворог вкрив вогнем житлові квартали міста Херсон. Травми отримав 32-річний чоловік. У нього осколкове поранення плеча. Внаслідок ворожого обстрілу с. Понятівка загинув 35-річний чоловік. Він знаходився у будинку куди влучив снаряд

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Теги: війна обстріл Дніпропетровщина Запорізька область

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