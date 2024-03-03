Що відбувається на фронті. Військовий огляд

Середньодобова кількість використання коректуємих авіаційних бомб (КАБ) сягає 60-65 одиниць

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29-го лютого нинішнього року з авіабази (АБ) Липецк (4-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, він же – «4-й государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова») на АБ Майкоп командуванням противника переміщена ланка (до 4-х одиниць) фронтових бомбардувальників типу Су-34\34М (ймовірно, зі складу 968-го змішаного авіаційного полку) для підтримання спроможностей авіаційного угрупування противиника, розгорнутого у Східній операційній зоні, щодо нанесення авіаційно-бомбових ударів на Авдіївському та Маріупольскому напрямках.

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Скоріш за все, це рішення було прийнято після підтвердженного ураження трьох фронтових бомбардувальників противника типу Су-34 в районі с.Розівка (Запорізька область), в районі с.Хрустальне (Луганська область) та м.Шахтарськ (Донецька область).

Очевидно, російське командування, не зважаючи на суттєві втрати у авіаційній техниці повітряного компоненту свого стратегічного угрупування військ (УВ), розгорнутого на теренах України, не відмовляється від прагнення не знижувати високий рівень його використання із вищезазначеними цілями.

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Середньодобова кількість використання коректуємих авіаційних бомб (КАБ), для чого в основному й застосовуються фронтові бомбардувальники типу Су-34\34М, сягає 60-65 одиниць, в окремих випадках – досягає позначки у 120-130 одиниць на добу.

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Командування чорноморського флоту (чф-у) продовжує докладати зусиль для відновлення\підтримання технічного стану свого корабельно-катерного складу на належному (боєздатному) рівні.

Зокрема, у доках ОАО «Севастопольский морской завод» триває ремонт:

дизель-електричного підводного човна (депч) пр.636.3 «Ростов на Дону» (4-а окрема бригада підводних човнів\обрпч чф-у)

великого десантного корабля (вдк) пр.775 «Минск» (71-а бригада десантник кораблів балтійського флоту\бф-у)

А також, розпочались підготовчі роботи, щодо докового ремонту вдк пр.775 «Оленегорский горняк» (121-а бригада десантник кораблів північного флоту\пф-у).

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Однак, за оцінкою самих росіян, обсяг та рівень ураження цих кораблів (можливо, за виключенням «горняка») такий, що відновлення їх технічного стану неможливо навіть до кінця 2025-го року.

Окрім цього, командування чф-у стикнулось із певими труднощами й щодо вводу у бойовий склад новозбудованих кораблів. Так, малий ракетний корабль (мрк), за нашою класифікацією – ракетний корвет, пр. 22800 «Амур», який планувалося включити до складу 41-ї бригади ракетних катерів чф-у, в ході випробувань, які він зараз проходить в районі пункта базування (ПБ) Новороссийск, продемонстрував несправність (або невідповідність реальних параметрів заявленим) радіолокаційної станції (РЛС), встановленого на його борту зенітного ракетного гарматного комплексу (ЗРГК) типу «Панцир-М» (морський варіант), а також числені збої у роботі засобів зв'язку. Через що, самі випробування корабля визнані невдалими.

Також, командування чф-у, зважаючи на суттєві втрати у своєму корабельному складі, розглядає можливість включення до свого бойового складу вдк пр.775 «Костянтин Ольшанський» (ВМС ЗСУ), захопленого російськими військами у 2014-му році. Принаймні, за певною інформацією на ньому розпочались та тривають відновлюванні роботи (але, навряд чи для того, аби повернути законному власнику.).

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Безпосередньо для дій на Авдіївському напрямку противником розгорнуте угрупування військ (УВ) «Центр» у складі:

2-ї «гвардейской» загальновійськової армії (гв.ЗВА)

41-ї гв.ЗВА

головні сили 8-ї гв.ЗВА (1-й армійський корпус\АК майже у повному складі + головні сили 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізії (мсд)

головні сили 90-ї танкової дивізії (тд)

На сьогоднішній день, серед усіх оперативно-тактичних угрупувань противника, розгорнутих у складі «Объединённой группировки вооружённых сил рф на юго-западном твд», за чисельністю та потужністю воно поступається (не на дуже багато) лише УВ «Днепр». Але має куди як меншу по фронту смугу дії, ніж «команда Теплинського», тобто має значно більшу щильність бойових порядків та опертивної побудови своїх військ.

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Загалом, у його складі діють:

окремих мотострілецьких бригад (омсбр) – 11

мотострілецьких, танкових, стрілецьких полків (мсп, тп, сп) – 28

окремих мотострілецьких, танкових, стрілецьких батальйонів (омсб, отб, осб) – 17

зведених тактичних загонів та тактичних груп (рівня «батальйон – рота» й вище, в тому числі типу БАРС) – 4

В резерві, так званої «першої черги», це угрупування має:

мотострілецьких полків (мсп), в тому числі територіальних військ (ТрВ) – 3

резервних мотострілецьких батальйонів (мсб) – 9

зведених тактичних загонів – 2

Це складає:

особового складу (о\с) – 86332 військовослужбовці (в\сл)

танків (всіх типів) – 354 одиниці

бойових броньованих машин (ББМ), включаючи бронеавтомобілі та багатоцільові тягачи типу МТ-ЛБ – 612 одиниць

артилерійських систем (АС), калібром від 100-мм – 827 одиниць

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 232 одиниці

пускових утсановок (ПУ) оперативно-тактичного та тактичного ракетних комплексів (ОТРК\ТРК) – до 10-и одиниць

Виокремлення противником військ, діючих на Авдіївському напрямку (для них це – Покровський напрямок), в окреме угрупування (очевидно, із розгортанням відповідної командної структури та системи оперативного управління військами), а також відповідна концентрація сил та засобів, говорять за те, що наближчим часом, командування противника навряд чи.

змінить напрямок докладання своїх основних зусиль.

зменшить (або, навіть, відмовиться взагалі) від проведення активних (інтенсивних) наступальних дій на цьому напрямку.

Очевидно, російське командування, найближчим часом, докладе максимум зусиль, аби перетворити свій тактичний наступ (вони просуннулись на Покровському напрямку в середньому на 6-8 км), у оперативний.

Й нашому командуванню, доведеться, ну дуже «напружитись», щоб цього не сталося. Щоб «вигальмувати», бодай по рубежу Очеретине – Уманське, це ударне УВ противника нашим військам найближчим часом необхідно буде вжити цілий комплекс заходів екстреного характеру.