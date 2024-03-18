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У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки
Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали
фото: Сергій Лисак/Telegram

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя

У ніч на 18 березня сили ППО збили два шахеди у Криворізькому районі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки фото 1

«У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома», – йдеться в повідомленні.

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Тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг

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