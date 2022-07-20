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    Події в Україні

    Окупанти вночі вдарили ракетами по Одещині

    Вночі рашисти випустили дві ракети по Одещині - Окупанти вночі вдарили ракетами по Одещині
    Вночі рашисти випустили дві ракети по Одещині
    фото із відкритих джерел

    Ракета вдарила у склад зі сміттям

    Російські військові обстріляли ракетами Одещину. Про це свідчать дані ОК «Південь».

    Внаслідок удару сталась пожежа на складі. Поранених немає. В оперативному командуванні відзначили, що Росія завдала два авіаудари з літаків Су-35.

    «По Одещині вночі ворог завдав ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає», – йдеться у звіті.

    Нічний обстріл Одещини підтвердили і в ОВА.

    «Ракетний удар по Одещині: «приліт» у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає», – написав Братчук.

    Нагадаємо, 18 липня рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити ППО.

    Додамо, 18 липня близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

    Разом з тим у понеділок, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

    Також, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вночі вдарили ракетами по Одещині