РФ вкотре змінила командування на Сватівсько-Кремінному напрямку: деталі

За останні кілька днів 52 особи здались в полон на Луганському напрямку

За словами Гайдая, Росія активувала мобілізацію

Росія знову змінила командувача своїми військами на Сватівсько-Кремінному напрямку. Назначила офіцера, який командував наступом на Київ з боку Чорнобиля. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вже міняють четвертого командувача Сватівсько-Кремінного напрямку. Поставили російського офіцера , який невдало командував наступом на Київ з боку Чорнобиля. І до речі, там тримав оборону Олександр Сирський, який зараз відповідає за наш напрямок. Тому результат для окупантів буде такий самий», - повідомив Гайдай.

Також голова Луганської ОВА відзначив, що просування наших воїнів на 2,5 км в напрямку Кремінної, є чудовим результатом, враховуючи те, що ворог стягнув на напрямок велику кількість солдатів та техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Гайдая, Росія активувала мобілізацію, й вже на кожному блокпості росіянам попри вік та стан здоров'я – роздаються повістки.

«Всі підготовки росіян українське командування бачить і працює на випередження. Саме через це останнім часом збільшилась кількість вибухів у тилу росіян, підриваються склади та казарми», – додав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА відзначив стабілізацію ситуації на Білогорівському напрямку. За останній тиждень почастішали випадки здачі у полон з боку росіян. Лише за останні кілька днів 52 особи здались на Луганському напрямку.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.