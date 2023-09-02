Окупанти з артилерії атакували Дніпропетровщину: є постраждала
У результаті обстрілу було пошкоджено 15 приватних будинків, із одного з яких врятували 81-річну жінку
1 серпня окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, унаслідок жінка. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
«Російська армія двічі била по Нікополю з важкої артилерії», - йдеться у повідомленні.
У результаті обстрілу було пошкоджено 15 приватних будинків, із одного з яких врятували 81-річну жінку. Їй була надана необхідна медична допомога, і вона продовжить лікування амбулаторно.
Також постраждали 11 господарських споруд, автівки та 15 сонячних панелей. Крім того, були пошкоджені лінії електропередач та газові труби.
«За уточненою інформацією, в результаті вранішніх обстрілів Великомихайлівської громади Синельниківського району є руйнування. Побиті три житлові будинки», - зазначили в ОВА.
Також через перервані електромережі понад 450 родин залишилися без електропостачання. На зараз їхні домівки вже заживили. Ту саму громаду агресор обстріляв і вдень.
Раніше повідомлялося, що місто Торецьк було обстріляне російськими окупантами із ракетно-снарядних систем «Ураган». Внаслідок цієї атаки одна людина загинула і ще декілька постраждали.
Також 1 вересня війська РФ обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.
Приблизно о 19:00 російські військові, використовуючи артилерію, обстріляли населений пункт у Білозерській громаді в Херсонській області.
Коментарі — 0