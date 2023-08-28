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Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва та постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва та постраждалі
фото: Донецька обласна прокуратура

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї

Місто Торецьк було обстріляне російськими окупантами із ракетно-снарядних систем «Ураган». Внаслідок цієї атаки одна людина загинула і ще декілька постраждали. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Атака з боку російських сил відбулася сьогодні о 18:00.

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Також троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.

Наразі усіх поранених доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська 27 серпня, приблизно о 12:40 здійснили обстріл села Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Триває 551-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: прокуратура ворог населення ураган інфраструктура жінка Торецьк обстріл Донеччина поранення

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