Окупанти шантажують українських старшокласників, щоб ті отримували паспорт РФ

Загарбники вигадують усе нові й нові методи шантажу, щоб якомога швидше насадити російське громадянсто мешканцям окупованих територій

Окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Окупанти погрожують учням від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ. Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв у цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу», – йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву пояснили, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям, аби уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.

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Нагадаємо, глава селища в тимчасово окупованій частині Херсонської області заявив, що мешканцям, які не отримали паспорт Росії, не видаватимуть інсулін.

До слова, Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також повідомлялося, що росіяни ввели в шкільну програму на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10-11 класів. Ця навчальна програма виправдовує російське повномасштабне вторгнення.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники погрожують жителям депортацією через відмову від російського паспорта.