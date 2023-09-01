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Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
фото: Facebook

Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства

1 вересня війська РФ вчинили обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Приблизно о 19:00 російські військові, використовуючи артилерію, обстріляли населений пункт у Білозерській громаді в Херсонській області.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

Також його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що війська РФ 29 серпня обстріляли село Ольгівка, що розташоване в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: обстріл прокурор водій військові розслідування Facebook інфраструктура населення ворог

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