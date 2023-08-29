ЗСУ пояснили важливість деокупації Роботиного

Для України важлива деокупація будь-якого населеного пункту

Звільнення Збройними силами України Роботиного у Запорізькій області здійснює, зокрема, й психологічний тиск на ворога. Про це заявила 29 серпня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Наголошується, що для України важлива деокупація будь-якого населеного пункту.

«Саме просування Сил оборони – це вже дуже потужний психологічний тиск на росіян, тож в умовах гібридної війни – це також зброя», – сказала Гуменюк.

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Будь-який відбитий населений пункт – це можливість закріпитися.

«Навколо нього можна побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти. А також для того, щоб міцніше і точніше націлюватися на подальшу оборону ворога», – додала речниця.

Раніше Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі.