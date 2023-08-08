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Розбір завалів у Покровську завершено: остаточна кількість жертв (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розбір завалів у Покровську завершено: остаточна кількість жертв (фото, відео)
Наслідки ракетного удару по Покровську, 6 серпня 2023 року
фото: ДСНС

Загинуло семеро осіб, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали

8 серпня о 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку в Покровську на Донеччині, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, загинуло семеро осіб, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали.

Підрозділами ДСНС було врятовано вісім людей.

Розбір завалів у Покровську завершено: остаточна кількість жертв (фото, відео) фото 1
Розбір завалів у Покровську завершено: остаточна кількість жертв (фото, відео) фото 2

З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття.

До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». 

 

Теги: війна окупанти Донеччина ДСНС

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