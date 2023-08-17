Кличко розповів, як «Bloomberg Philanthropies» допоможе Києву вдосконалити міські публічні послуги

Віталій Кличко: «Столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни»

«Kyiv Digital Team» розробить цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни

Організація «Bloomberg Philanthropies» допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко після онлайн-пілкування з керівником організації Майклом Блумбергом.

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«Зокрема, «Bloomberg Philanthropies» запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великої Британії та США. У свою чергу «Kyiv Digital Team» розробить цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни. Спільно з Київським Політехнічним Університетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. В результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні!» – написав Кличко.

Мер столиці подякував організації «Bloomberg Philanthropies» за допомогу і підтримку в розвитку Києва.

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