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Міноборони назвало найгарячіші напрямки на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало найгарячіші напрямки на фронті
Українські військові просуваються на трьох напрямках
фото: Генштаб

Маляр зазначила, що бої тривають і в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп'янському та Лиманському напрямках. Вони намагаються просунутися там всіма силами. Про це повідомила  заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що саме Куп'янський та Лиманський напрямки перебувають в епіцентрах уваги загарбників.

«Саме там ворог намагається відволікати сили і наші підрозділи. Вони для себе ухвалили рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках», – сказала заступниця міністра.

Окрім цього Маляр зазначила, що бої тривають і в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. За її словами, українські військові там «потрошку просуваються».

Нагадаємо, ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини.

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: окупанти війна військові ворог

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