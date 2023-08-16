Скільки грошей з бюджету йде на виплати військовим: дані Мінфіну

У липні на зарплату військовим витратили 76,9 млрд грн

Грошове утримання військовослужбовців становить майже 520 млрд грн за сім місяців року – або третину всіх видатків за цей час. Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Усього за січень-липень цього року видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 тлрн грн, з яких у липні – 231,8 млрд грн.

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплату праці з нарахуваннями – на неї витратили 669,9 млрд грн. Зокрема на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. У липні всього на оплату праці спрямували 100,5 млрд грн, з яких для військових – 76,9 млрд грн.

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Другою найбільшою статтею є оплата використання товарів і послуг (24,8% від загального обсягу видатків) – на неї спрямували 406,3 млрд грн, зокрема 65,3 млрд грн у липні.

Більше половини цієї суми також йде на Збройні сили: 276,9 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо. Ще 78,6 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

Далі йде соціальне забезпечення (пенсії, стипендії тощо) – 304,6 млрд грн. З них 159 млрд грн спрямували на трансферт Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій, 105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист та підтримку населення.

Трансферти місцевим бюджетам складають 5,6% всіх видатків, або 92,3 млрд грн, а обслуговування державного боргу – 7,8% видатків, або 128,1 млрд грн.

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Нагадаємо, 9 серпня уряд ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.