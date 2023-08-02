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У центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух – Федоров

Діана Гасюк
glavcom.ua
У центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух – Федоров
фото з відкритих джерел

Влада наразі встановлює подробиці «вечірньої метушні»

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

«Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста», – йдеться  у повідомленні.

Мер міста не надав детальної інформації, але зазначив, що влада наразі встановлює подробиці «вечірньої метушні».

Після вибуху, колаборант Володимир Рогов повідомив про інцидент у своєму каналі в Telegram. О 21:38 він заявив, що «щойно в центрі міста пролунав вибух». Про додаткові деталі обіцяв повідомити пізніше.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.

Нагадаємо, у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. 

Цікаво, що там знаходиться авіабаза «Гвардійське», де базується 37-й змішаний авіаційний полк РФ.

Після вибухів у неба здіймається хмара диму. Окупаційна адміністрація поки що не коментує ситуацію. Тим часом окупанти перекрили рух Кримським мостом, але причини не назвали.

 

Теги: вибух окупанти влада Іван Федоров Мелітополь

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