У Сватовому ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

Майже два тижні ЗСУ спостерігали і фіксували кількість Уралів, які заїжджали на базу

У Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

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«У Сватовому вибухнув склад із боєкомплектом окупантів. Майже два тижні Збройні Сили України спостерігали і фіксували кількість «Уралів», які заїжджали на базу», – йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди боєкомплекти.

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Нагадаємо раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.