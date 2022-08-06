Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зайняли всі підвали ЗАЕС, де ховаються від своїх обстрілів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зайняли всі підвали ЗАЕС, де ховаються від своїх обстрілів
Російські окупанти обстрілюють територію Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Російські терористи позбавили працівників Запорізької АЕС доступу до укриттів

Російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від своїх же обстрілів. Про це повідомляє «Енергоатом».

Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці.

На даний час наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили окупанти під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Увечері 5 серпня російські війська обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інцидент, що мав місце на захопленій рашистами Запорізької атомної електростанції, заявив, що під санкціями Заходу має опинитися уся ядерна галузь Росії. А саму Російську Федерацію світ має визнати країною-спонсором тероризму.

Також на Банковій заявили, що МАГАТЕ та ООН повинні жорстко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС російськими окупантами та вимагати від РФ вийти зі станції.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю». 

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Читайте також: Окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж – ЗМІ
Теги: АЕС Запорізька область окупанти росія війна тероризм обстріл Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС знаходиться під контролем російських терористів із березня 2022 року
Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС. Банкова виступила із заявою
Сьогодні, 12:37
Окупанти порушили роботу Запорізької АЕС
Через ворожий обстріл відключений від енергосистеми один із блоків ЗАЕС
Сьогодні, 09:58
Президент назвав будь-які обстріли Запорізької АЕС зухвалим злочином
Зухвалий акт терору. Зеленський прокоментував обстріл Запорізької АЕС
Вчора, 23:33

Події в Україні

Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини
Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини
Окупанти зайняли всі підвали ЗАЕС, де ховаються від своїх обстрілів
Окупанти зайняли всі підвали ЗАЕС, де ховаються від своїх обстрілів
Хто контролює Піски? Роз’яснення військового губернатора Донеччини
Хто контролює Піски? Роз’яснення військового губернатора Донеччини
Ворожим вогнем знищено поля пшениці на Запоріжжі (фото)
Ворожим вогнем знищено поля пшениці на Запоріжжі (фото)
Окупанти вгатили по містах Донеччини: зруйновані будинки та школи (фото, відео)
Окупанти вгатили по містах Донеччини: зруйновані будинки та школи (фото, відео)
Починається нова фаза війни РФ проти України – британська розвідка
Починається нова фаза війни РФ проти України – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
52K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
23K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
21K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
20K
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
12K
Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту