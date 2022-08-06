Окупанти зайняли всі підвали ЗАЕС, де ховаються від своїх обстрілів

Російські терористи позбавили працівників Запорізької АЕС доступу до укриттів

Російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від своїх же обстрілів. Про це повідомляє «Енергоатом».

Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці.

На даний час наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили окупанти під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Увечері 5 серпня російські війська обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інцидент, що мав місце на захопленій рашистами Запорізької атомної електростанції, заявив, що під санкціями Заходу має опинитися уся ядерна галузь Росії. А саму Російську Федерацію світ має визнати країною-спонсором тероризму.

Також на Банковій заявили, що МАГАТЕ та ООН повинні жорстко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС російськими окупантами та вимагати від РФ вийти зі станції.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю».

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.