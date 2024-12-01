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Окупанти захопили Берестки та просунулися у двох областях – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти захопили Берестки та просунулися у двох областях – DeepState
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Ворог має частковий успіх в Харківській та Донецькій областях

Російські загарбнии окупували Берестки в Донецькій області. Про це свідчать дані проєкту DeepState.

Крім того, ворог просунувся в Харківській та Донецькій областях. 

«Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової (Харківська область), Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного (Донецька область)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: війна ЗСУ окупанти Харківщина Донеччина

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