Окупанти захопили Берестки та просунулися у двох областях – DeepState

Ворог має частковий успіх в Харківській та Донецькій областях

Російські загарбнии окупували Берестки в Донецькій області. Про це свідчать дані проєкту DeepState.

Крім того, ворог просунувся в Харківській та Донецькій областях.

«Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової (Харківська область), Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного (Донецька область)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.