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З початку повномасштабного вторгнення за станом здоров'я звільнено в запас 41 генерала ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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З початку повномасштабного вторгнення за станом здоров'я звільнено в запас 41 генерала ЗСУ
Запит Радіо Свобода стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій
фото: УІНП

За цей же період на службу прийняли одного військового з вищого офіцерського складу

За станом здоров’я з військової служби у запас звільнено 41 особу вищого офіцерського складу від початку повномасштабної війни. Ттаку інформацію надало Головне управління комунікацій Збройних Сил України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Це дані з період з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.

«За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних Сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу», – йдеться у відповіді. 

Також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

До вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Запит Радіо Свобода стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій.

«Главком» повідомляв про звільнення генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він зазначив, що прийняв таке рішення через стан здоров’я.  Марченко додав, що попереду ще довгий шлях боротьби за Україну і він продовжує робити все, що в його силах.

До слова, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що довідався про своє звільнення з посади із засобів масової інформації.

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Теги: ЗСУ армія війна військові

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Суспільство

З початку повномасштабного вторгнення за станом здоров'я звільнено в запас 41 генерала ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення за станом здоров'я звільнено в запас 41 генерала ЗСУ
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