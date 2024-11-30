У Херсоні окупанти атакували дроном маршрутку, є постраждалі

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги

Російські терористи атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

Внаслідок скидання вибухівки на маршрутку в Дніпровському районі постраждали четверо людей.

«Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також за даними очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Антонівці, Зимівнику, Садовому. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків та авто.

Нагадаємо, російські окупанти 25 листопада атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади. БПЛА направили на людей під час роздачі гуманітарної допомоги. Внаслідок атаки дрону поранення отримали п'ятеро людей – представники гуманітарної місії та місцеві жителі.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.