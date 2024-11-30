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ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік
Україні треба розв'язати питання з незаконним бронюванням, упевнений Тимочко
фото з відкритих джерел

Україні варто говорити про зниження мобілізаційного віку лише в тому разі, якщо буде вичерпаний весь людський ресурс

 

Заклики західних союзників щодо зменшення мобілізаційного віку наразі не актуальні. Таку думку в ефірі телемарафону висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, деякі західні політики хочуть заробити на цьому «політичні рейтинги», інші шукають привід «не надавати нам допомогу зброєю і висувають такі вимоги, які є не актуальними».

«Коли йдеться про те, щоб понижувати призовний вік, ми маємо обґрунтовувати це тим, що ресурсу у віковій категорії 25-55 вже немає. Всі вже заброньовані в такому віці – вже на фронті. Всі «студенти-переростки» в такому віці вже на фронті», – сказав Тимочко.

Він додав, що Україні варто говорити про зниження мобілізаційного віку лише в тому разі, якщо буде вичерпаний весь людський ресурс у чинних межах, встановлених законодавством:

«Далеко він не вичерпаний. Тому у нас з'явилося і 1,5 млн заброньованих, в яких бронь зараз знімають пакетами».

Також, за його словами, зараз на розгляді судів є чимало кримінальних справ щодо студентів, особливо тих, що навчаються в приватних навчальних закладах.

«Де студентів більше набирали, ніж аудиторій є. Мають переглянутися ті ж визначення – «умовно придатні» чи «обмежено придатні». Зараз має відбутися чітка градація. Ми маємо визначити, що ми маємо таку кількість населення. … Якщо ми будемо мати достатню кількість зброї та техніки в системних поставках, … я впевнений, що така дискусія щодо зменшення призовного віку не стоятиме як така», – переконаний Тимочко.

Нагадаємо, у адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

Сьогодні мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Також відомо, що законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати. 

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

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Теги: міністр студенти військові населення Федір Веніславський Рустем Умєров законопроєкт

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