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Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1740 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 листопада втратила:

  • особового складу – близько 740400 (+1740) осіб,
  • танків – 9463 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 19355 (+12) од,
  • артилерійських систем – 20909 (+23) од,
  • РСЗВ – 1253 (+2) од,
  • засоби ППО – 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),
  • крилаті ракети – 2851 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,
  • спеціальна техніка – 3617 (+2).
Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 30 листопада:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них сім рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: втрати Генштаб корабель танки військова техніка окупанти ЗСУ

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