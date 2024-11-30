Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1740 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 листопада втратила:
- особового складу – близько 740400 (+1740) осіб,
- танків – 9463 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 19355 (+12) од,
- артилерійських систем – 20909 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+2) од,
- засоби ППО – 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),
- крилаті ракети – 2851 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,
- спеціальна техніка – 3617 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 30 листопада:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них сім рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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