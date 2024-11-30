Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1740 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 листопада втратила:

особового складу – близько 740400 (+1740) осіб,

танків – 9463 (+5) од,

бойових броньованих машин – 19355 (+12) од,

артилерійських систем – 20909 (+23) од,

РСЗВ – 1253 (+2) од,

засоби ППО – 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),

крилаті ракети – 2851 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,

спеціальна техніка – 3617 (+2).

Активність флоту окупантів станом на 30 листопада:

у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – три судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них сім рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.