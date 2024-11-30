Міноборони назвало «жирні цілі», які Сили оборони знищили в листопаді

У переліку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони у листопаді є російський РЛС «Зоопарк»

Упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема, на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК «Бук-М2» на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі. Трохи пізніше, 16, 19 та 29 листопада, наші воїни вразили ще три російські ЗРК «Бук» різних модифікацій.

Також українські захисники вполювали зенітно-ракетний комплекс «Тор».

«Це сухопутний «двійник» російського ЗРК «Кинджал» морського базування. Призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, один з українських сухопутних підрозділів поповнив перелік уражених ворожих цілей відразу двома важкими вогнеметними системами залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок».

Наші воїни уразили і російський комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебськ-2».

«Головне завдання комплексу – виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові», – пояснюють в Міноборони.

У відомстві підсумували, що остання декада листопада була особливо продуктивною щодо ураження ворожих засобів озброєння та техніки. Зокрема, під час відбиття ворожого штурму на Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони впродовж однієї доби уразили сім російських БМД-4 з екіпажем та десантом. БМД-4 – це найновіша версія бойових машин десанту росармії.

Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». У результаті уражено радіолокаційну станцію. На її функціоналі зав'язана бойова робота інших складових ЗРК.

Наприкінці листопада в тимчасово окупованому Криму наші розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси «Подльот». Це мобільна РЛС, яка використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці перешкод. Зокрема, ця РЛС задіяна в системі надання цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300 та С-400.

Також у переліку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони у листопаді є російський РЛС «Зоопарк» – мобільний засіб контрбатарейної боротьби. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню.

І ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція «Каста 2Е2». Її призначення – контроль повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Вона передає координати та параметри руху повітряних цілей на системи протиповітряної оборони. Однак може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 740400 своїх солдатів. А також 9463 танків, 19355 бойових бронованих машин, 20909 артилерійських систем та 1253 РСЗВ.